Фура и легковушка «притерлись» на Московском шоссе

Фура и легковушка «притерлись» на Московском шоссе
Дорожный инцидент случился на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 18 декабря, на Московском шоссе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате аварии образовалась пробка.

«Toyota Camry и фура притерлись на Московском шоссе, устроив пробку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети опубликовано фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что иномарки получила небольшие повреждения.

«Московское прям магнит для подобного рода аварий», — комментируют пользователи Сети.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.

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