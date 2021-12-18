ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины Covovax

ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины Covovax
Вакцина под наименованием CovovaxTM производится специалистами из Индийского института. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину против коронавируса Covovax для экстренного применения.

Об этом стало известно в субботу, 18 декабря. Препарат производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax, говорится в заявлении ВОЗ.

Техническая консультативная группа из экспертов со всего мира, созванная ВОЗ, заключила, что вакцина соответствует стандартам организации по защите от вируса. Польза от препарата перевешивает риски.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что повторная вакцинация чаще, чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье. Частая ревакцинация не даст результата либо приведет к так называемой перегрузке иммунного ответа.

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