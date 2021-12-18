Петербуржцев предупредили о гололедице в воскресенье

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В воскресенье, 19 декабря, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС по городу.

Днем в городе ожидается постепенное понижение температуры до -4 гр. На дорогах будет гололедица, местами сильная, поэтому водителям следует соблюдать осторожность и сохранять дистанцию.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит около 0 градусов, днем постепенное ожидается понижение до -4 градусов.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели жителей Петербурга ожидает снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов.