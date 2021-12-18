Превышения вредных веществ в воздухе во время пожара на «Северной верфи» не выявлено

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Превышения нормативных концентраций вредных веществ в пробах воздуха, взятых в районе жилой застройки неподалеку от завода «Северная верфь», где произошел пожар, не обнаружено.

Об этом сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

«Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 17.12.2021 на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха и городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», — говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел в пятницу, 17 декабря. Около 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По предварительной информации, пострадали три человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.