При пожаре на «Северной верфи» пострадала надстройка корвета «Проворный»

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

При пожаре на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге пострадала надстройка строящегося корвета «Проворный».

В пресс-служба предприятия рассказали, что общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Среди работников «Северной верфи» пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».

Крупный пожар произошел в пятницу, 17 декабря. Около 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По предварительной информации, пострадали три человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.