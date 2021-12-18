Вирусолог рассказал, кто тяжело переносит «омикрон»

Вирусолог рассказал, кто тяжело переносит «омикрон»
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело переносят «омикрон». Фото: комитет по здравоохранению

Вирусолог Павел Волчков рассказал, что омикрон — штамм больше всего опасен для невакцинированных и не переболевших ковидом.

По словам специалиста, вакцинация поможет перенести заражение штаммом в легкой форме, сообщает URA.RU.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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