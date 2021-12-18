Власти Сочи хотят использовать опыт Петербурга в области строительства насыпного острова

Власти Сочи хотят использовать опыт Петербурга в области строительства насыпного острова
Власти Сочи хотят использовать опыт Петербурга в области строительства насыпного острова. Фото: pixabay

Опыт в области строительства насыпного острова специалистов из Санкт-Петербурга приглянулся властям Сочи, поэтому они намерены использовать его у себя.

К Олимпиаде 2014 года уже были планы по реализации проекта строительства, концепция была предоставлена президенту России Владимиру Путину еще в 2007 на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Затем строительство отложили. Об этом сообщает ТАСС.

В теории представляется два варианта, один из которых существует в рамках реконструкции Приморской набережной. Там вероятно увеличить береговую территорию за счёт использования насыпных технологий. Или же реализация варианта создания искусственного острова в центре города, в 150-200 метрах от пляжа «Маяк».

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отмечает, что в качестве примера будет использоваться Васильевский остров в Петербурге, и уже ведутся переговоры с компаниями, работавшими на нем ранее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что больше всего от введения QR-кодов пострадала туристическая сфера в Сочи, там падение фиксируется на целых 70%.

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