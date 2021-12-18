Болонский университет обнаружил четыре пузыря в скоплении галактик RBS 797

Болонский университет обнаружил четыре пузыря в скоплении галактик RBS 797
Болонский университет обнаружил четыре пузыря в скоплении галактик RBS 797. Фото: статья Chandra

В Италии были обнаружены четыре загадочные структуры в центре скопления галактик. Это было осуществлено с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra.

Четыре пузыря, обнаруженные в скоплении галактик, могли быть вызваны активностью сразу двух сверхмассивных черных дыр, которые достаточно близки друг к другу. Об этом сообщается в статье на сайте arXiv.

Благодаря исследователям было проведено наблюдение за скоплением галактик RBS 797, которые расположены примерно в 3,9 миллиарда световых лет от Земли. В результате были обнаружены две отдельные пары полостей, простирающихся от центра скопления.

В RBS 797 оси пар полостей находятся перпендикулярно друг другу. Результаты радионаблюдений выявили два точечных радиоисточника. Они находятся на расстоянии 250 световых лет друг от друга. Если подтвердится, что они действительно являются черными дырами, то они станут самой близкой парой из обнаруженных до сих пор.

Исследователи Chandra пришли к выводу, что разница в возрасте двух пар полостей составляет менее 10 миллионов лет при особых условиях среды или свойств самой черной дыры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале 2021 года ученые ожидали обнаружить вместе скопления NGC 6397 гипотетическую черную дыру, но удалось увидеть большое скопление мелких черных дыр.

астрономы италия наука Россия черные дыры


 

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