Пожарные за час потушили «двушку» на улице Демьяна Бедного

В ночь на 19 декабря в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:34 мск. На улице Демьяна Бедного дом 22 корпус 1 в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 7 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 02:18 мск. Сведения о пострадавших уточняются. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.