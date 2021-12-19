В ЮАР обнаружен ночной симптом «омикрона»

Терапевт из Южно-Африканской Республики Амир Хан рассказал о симптоме «омикрон» штамма, который проявляется по ночам.

По его словам, это повышенная потливость. Об этом пишет британская газета Daily Star со ссылкой на телеканал ITV Lorraine.

Южноафриканские врачи наблюдают у зараженных «омикроном» такие симптомы, как насморк, головная боль, усталость, ломота и боль в теле, а также ночная потливость.

Специалист отметил, что новые данные помогут отслеживать случаи инфицирования.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.