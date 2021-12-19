Во Всеволожском районе утром сгорели две легковушки

Утром 19 декабря во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:45 мск. Местные жители в деревне Куйвози на улице Ключевая заметили дым и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горела хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров, выгорели все сгораемые части двух легковых автомобилей, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В 05:42 пожар был ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.