Гололедица и до +2 градусов ожидается в Петербурге

Гололедица и до +2 градусов ожидается в Петербурге
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В воскресенье, 19 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, сегодня Северная столица будет ощущать влияние уходящего в центр Европейской России, активного циклона «Нео».

«В начале дня он сохранит в регионе тёплые воздушные массы, а после полудня почувствуется холодное дыхание Арктики. Погода ожидается облачная, пройдёт кратковременный снег, в начале дня местами мокрый снег, будет ветрено и во второй половине дня сформируется гололедица», — сообщил Леус.

Температура воздуха днем ожидается на уровне 0…+2 градусов, к вечеру столбики термометров покажут -3…-5 градусов.

Ветер северного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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