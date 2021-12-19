Под Волховом произошло смертельное ДТП

Под Волховом произошло смертельное ДТП
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Волховском районе устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 18 декабря около 12-30 на 7 км автодороги «Волхов – Бабино — Иссад» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа Оптима», под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Лада Калина» и 65-летний пассажир автомобиля «Киа Оптима» в состоянии различной степени тяжести госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Каменка Всеволожского района Ленинградской области произошло серьезное ДТП.

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