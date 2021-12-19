В Ленобласти задержали пару с мефедроном

В Ленинградской области задержана пара, по месту проживания которых изъято более трёхстах грамм мефедрона.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 15 декабря у дома 133 по ул. Пролетарской в Колпино сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Оба ранее были неоднократно судимы.

В квартире дома 7/1 посылка Тельмана Тосненского района в ходе обыска было обнаружено и изъято вещество светлого цвета, которое согласно заключению эксперта является смесью, содержащей наркотическое средство мефедрон — массой 314,1 грамм. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в лесополосе Всеволожского района Ленобласти, примерно на 26-м километре Мурманского шоссе задержали молодого человека и девушку, 24 и 27 лет. Оба подозреваются в незаконном обороте наркотиков.