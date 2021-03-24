В Ленобласти задержали с мефедроном двоих москвичей, живущих в Петербурге

В лесополосе Всеволожского района Ленобласти, примерно на 26-м километре Мурманского шоссе задержали молодого человека и девушку, 24 и 27 лет. Оба подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

Парень — уроженец Зеленограда, а девушка — москвичка. Молодые люди переехали в Петербург и, судя по всему, решили подрабатывать, занимаясь распространением синтетического наркотика. В ходе личного досмотра у задранных нашли свертки, где в общей сложности находилось 132,6 граммов мефедрона.

Во время обыска в квартире задержанной на улице Подвойского нашли еще 6 свертков с запрещенных веществом и электронные весы. В лесу возле Мурманского шоссе подозреваемые успели оставить четыре «закладки», которые также были изъяты. Задержанные остаются под стражей, все найденное отправлено на экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьница попала в больницу с острым наркотическим отравлением.