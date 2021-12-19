Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма

Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма
На данный момент нет данных об очень тяжелых формах заболевания при заражении "омикроном". Фото: pexels

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев не считает, что омикрон-штамм коронавируса имеет искусственное происхождение. Его коллега Петр Чумаков предположил, что вариант вируса был создан специально для завершения пандемии.

Зверев заявил в эфире «Радио России», что создание нового штамма «омикрон» биохакерами в теории возможно, однако сам он считает, что новый вариант ковида не был создан искусственно.

По словам Чумакова, если омикрон-штамм был создан биохакером, то он «хорошо справился с задачей». Он подчеркнул, что на данный момент нет данных об очень тяжелых формах заболевания при заражении «омикроном». Однако штамм все-таки увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские ученые считают, что потеря аппетит — это признак не только «омикрона».

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