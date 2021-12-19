Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах получения мигрантом ножевых ранений.

Как сообщает 78.ru, накануне вечером медики скорой помощи сообщили правоохранителям, что к ним госпитализировали 23-летнего гражданина Узбекистана с ножевыми ранениями. Пострадавшего забрали в больницу с овощной базы на Софийской улице, 60.

Молодому человеку диагностировали проникающие колото-резаные раны груди и живота, гемоторакс и сотрясение головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии в шоковой хирургии.

Полицейские установили, что камер видеонаблюдения на месте происшествия нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале петербургского института «Гипроникель» нашли РПГ и 5 тысяч патронов.