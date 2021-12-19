Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице

Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах получения мигрантом ножевых ранений.

Как сообщает 78.ru, накануне вечером медики скорой помощи сообщили правоохранителям, что к ним госпитализировали 23-летнего гражданина Узбекистана с ножевыми ранениями. Пострадавшего забрали в больницу с овощной базы на Софийской улице, 60.

Молодому человеку диагностировали проникающие колото-резаные раны груди и живота, гемоторакс и сотрясение головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии в шоковой хирургии.

Полицейские установили, что камер видеонаблюдения на месте происшествия нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале петербургского института «Гипроникель» нашли РПГ и 5 тысяч патронов.

мигрант новости СПб ножевое ранение овощебаза софийская улица


 

Новости партнеров
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице
COVID в мире заразились более 274,7 млн человек
Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма
После возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем
МВД рассказало о причине масштабного сбоя в системе ГИБДД
Более 80 поликлиник Петербурга дождутся ремонта в следующем году
В России выявили почти 28 тысяч новых случаев коронавируса
Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах