У Нового Оккервиля в овраге лежит маршрутка

Общественный транспорт перевернулся в Кудрово, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 19 декабря.

Так, несколько часов назад рядом с Новым Оккервилем перевернулась маршрутка. По информации автора видео, сделанного на месте дорожно-транспортного происшествия, погибших в результате аварии нет.

В комментариях пользователи продолжают винить во всем неубранные дороги. Кроме этого, горожане, часто пользующиеся данным участком дороги, утверждают, что здесь довольно извилистая и ухабистая дорога, большое количество ям осложняем дорожное движение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Волховом произошла смертельная авария.