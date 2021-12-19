На улице Димитрова 19 спасателей тушили балкон

На улице Димитрова 19 спасателей тушили балкон
На Димитрова горел балкон. Фото: "Яндекс карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга в воскресенье пожар случился на балконе. С огнем боролись около получаса.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 13:16. Все случилось в доме №9 корпуса 1 по улице Димитрова. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была всего 1 квадратный метр. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 19 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 13:41 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе спасатели почти час тушили квартирный пожар. Грела двухкомнатная квартира. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

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