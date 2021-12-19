В воскресенье вечером на дорогах Петербурга 4-балльные пробки

В некоторых районах Петербурга фиксируются заторы. Загруженность на городских трассах , 19 декабря, в воскресенье, выросла до четырех баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 4 баллов, при этом только к 20:00 ситуация изменится, пробки станут уже двухбалльными.

Красным отмечены участки на Невском проспекте, на Садовой улице, на Большой Конюшенной улице, на Волынском переулке, на набережной реки Мойки, на Дворцовом проезде, на Университетской набережной, на Большом проспекте П.С., на набережной адмирала Лазарева, на улице Глухая Зеленина, на улице Малая Зеленина, на Левашовском проспекте, на Приморском проспекте, на проспекте Испытателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области, в Мурино, из-за скользкой дороги несколько автомобилей раскидало по разные стороны.