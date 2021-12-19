Маршрутка врезалась в троллейбус у Кировского завода

Маршрутка врезалась в троллейбус у Кировского завода
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня днем в Кировском районе Петербурга случилось ДТП с участием общественного транспорта. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, авария произошла напротив Кировского завода на проспекте Стачек. Там столкнулись маршрутка и троллейбус, в которых в момент ДТП находились пассажиры.

«Маршрутка 20 поцеловала троллейбус напротив Кировского завода на Стачек. Пострадавших нет», — пишет пользователь.

Судя по кадрам с места происшествия, машины не получили серьезных повреждений. У маршрутки разбито лобовое стекло, а у троллейбуса сзади вмятина.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП собрало пробку у метро «Пионерская».

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