Врач назвал категорию выздоравливающих хуже остальных россиян с ковидом

Врач назвал категорию выздоравливающих хуже остальных россиян с ковидом
Пациентам, которые были подключены к ЭКМО, гораздо сложнее восстановиться. Фото: пресс-служба ЗВО

Те коронавирусные пациенты, которые ранее были подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, выздоравливают хуже остальных.

Об этом рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

По словам врача, «это не приговор», однако крайняя степень тяжести. Таким пациентам выздоровление дается труднее других. В настоящий момент, по словам Царенко, «выживают два из десяти».

Медик отметил, что в сейчас средний возраст граждан, подключенных к ЭКМО в больнице, составляет 42,5 года. Кроме того, самым молодым является 28-летний мужчина с тяжелым поражением легких.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-уролог Юрий Бахарев рассказал о том, что туберкулез может быть опасен не только для легких, но и для почек.

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