Врач предупредил россиян о способности туберкулеза поражать почки

Врач-уролог Юрий Бахарев рассказал о том, что туберкулез может быть опасен не только для легких, но и для почек.

Об этом пишет издание «Доктор Питер».

По словам доктора, туберкулез почки сложен для диагностики. Люди живут, ничего не подозревая, долгие годы. При этом, если узнать о наличии данной болезни на ранней стадии, то ее можно вылечить, причем довольно успешно.

Юрий Бахарев отметил, что при туберкулезе почек могут возникнуть боли в пояснице и животе. Человек чувствует слабость, не имеет аппетита. Кроме этого, у пациента нарушается мочеиспускание.

Специалист уверен, что болезнь может появиться из-за низкого иммунитета. Однако дело может быть и в заражении агрессивным штаммом туберкулезной палочки.

«Кстати, есть данные о том, что туберкулез «предпочитает» поражать молодых мужчин и женщин — в возрасте от 25 до 35 лет», -заявил Бахарев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский врач назвал необычный симптом у заразившихся омикрон-штаммом детей.