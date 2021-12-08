Британский врач назвал необычный симптом у заразившихся омикрон-штаммом детей

Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса, заявил британский специалист. Фото: комитет по здравоохранению

Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса, заявил британский специалист. Фото: комитет по здравоохранению

Распознать заражение омикрон-штаммом коронавируса можно по одному специфическому симптому. Об этом рассказал британский врач Дэвид Ллойд.

По его словам, у юных пациентов может появляться необычная сыпь. С ней сталкиваются около 15% детей, подхвативших новый штамм COVID-19.

Медик отметил в эфире Sky News, что симптоматика у детей может существенно отличаться от признаков болезни взрослого человека.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Ленинградскую область в конце декабря.