Британский врач назвал необычный симптом у заразившихся омикрон-штаммом детей

Распознать заражение омикрон-штаммом коронавируса можно по одному специфическому симптому. Об этом рассказал британский врач Дэвид Ллойд.
По его словам, у юных пациентов может появляться необычная сыпь. С ней сталкиваются около 15% детей, подхвативших новый штамм COVID-19.
Медик отметил в эфире Sky News, что симптоматика у детей может существенно отличаться от признаков болезни взрослого человека.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Ленинградскую область в конце декабря.