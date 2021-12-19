Мурашко оценил возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма

Мурашко оценил возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма
Мурашко отметил, что в России первично вакцинировались уже более 62% пожилых граждан старше 60 лет. Фото: Минздрав РФ

За время пандемии российская система здравоохранения накопила большой опыт, что позволяет управлять процессом распространения коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, оценивая возможность новой волны COVID-19 из-за нового штамма «омикрон». По его словам, за время пандемии система здравоохранения приобрела большой опыт борьбы и медицинских мероприятий, которые позволяют контролировать процесс.

Мурашко отметил, что в России первично вакцинировались уже более 62% пожилых граждан старше 60 лет.

«Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, — это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет», — заявил глава Минздрава в эфире канала «Россия 1».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ вакцинироваться.

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