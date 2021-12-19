Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ вакцинироваться

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ вакцинироваться
Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, Россия рассматривает опыт введения в разных странах штрафов за отказ прививаться от новой коронавирусной инфекции. Попова отметила, что прежде необходимо оценить насколько данная мера может быть эффективна и применима в стране.

«Изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективен и применим»- заявила Анна Попова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что контроль в России ужесточили в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон», но границы не закрывают.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что по словам Анны Поповой, коронавирус стал обретать свою сезонность.

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