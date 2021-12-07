Попова заявила об ужесточении контроля на границах из-за «омикрона»

Попова заявила об ужесточении контроля на границах из-за &#171;омикрона&#187;
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что контроль в России ужесточили в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон», но границы не закрывают.

«У нас сложилась, так скажем, своя практика, так же как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ», — сообщила она в эфире телеканале «Россия 1».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID.

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