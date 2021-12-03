Попова: COVID-19 становится сезонным

Попова: COVID-19 становится сезонным
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус стал обретать свою сезонность.

«На самом деле это подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября», — приводит ее слова kp.ru.

По ее словам, уже есть представления о динамике распространения ковида и связи с временами года.

С начала пандемии в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, показатель, по которому власти оценивают эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, исчисляется по зарегистрированным случаям и данным Роспотребнадзора.

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