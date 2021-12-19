На шахте имени Рубана эвакуировали горняков из-за ЧП

В шахте сработали датчики температуры и угарного газа. Фото: pixabay

В шахте сработали датчики температуры и угарного газа. Фото: pixabay

На шахте имени Рубана в Кемеровской области проводится эвакуация горняков из-за аварийной ситуации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «СУЭК-Кузбасс», ЧП на шахте в городе Ленинск-Кузнецкий связано с нагреванием пласта. Горняков выводят на поверхность, на шахте задействовали план ликвидации аварии.

Ранее появились данные, что в недействующей штольне шахты имени Рубана произошло возгорание. Эвакуируются 139 горняков. Однако в компании эту информацию опровергли. Число эвакуируемых шахтеров сейчас уточняется.

«Сработали датчики температуры и угарного газа», — сказал собеседник агентства.

Тем не менее было принято решение поднимать горняков на поверхность. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МЧС сравнил ситуацию на шахте «Листвяжная» с курением на пороховой бочке.