На Петроградской стороне авто полиции столкнулось с «БМВ»

В Петроградском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля полиции и «БМВ».

Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет «Фонтанки».

По информации издания дорожный инцидент случился на Петроградской стороне. Два автомобиля не поделили перекресток. ДТП произошло на пересечении Большого проспекта и улицы Бармалеева.

К месту аварии выехали пожарные службы, а также два автомобиля скорой медицинской помощи.

Стоит отметить, что ударившись о «БМВ», машина полицейских вылетела на тротуар и остановилась. Транспортное средство уткнулось в фасад здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожное происшествие собрало пробку у станции метрополитена «Пионерская» в Петербурге.