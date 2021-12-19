На Петроградской стороне авто полиции столкнулось с «БМВ»

На Петроградской стороне авто полиции столкнулось с &#171;БМВ&#187;
Полицейская машина столкнулась с "БМВ". Фото: Pixabay

В Петроградском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля полиции и «БМВ».

Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет «Фонтанки».

По информации издания дорожный инцидент случился на Петроградской стороне. Два автомобиля не поделили перекресток. ДТП произошло на пересечении Большого проспекта и улицы Бармалеева.

К месту аварии выехали пожарные службы, а также два автомобиля скорой медицинской помощи.

Стоит отметить, что ударившись о «БМВ», машина полицейских вылетела на тротуар и остановилась. Транспортное средство уткнулось в фасад здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожное происшествие собрало пробку у станции метрополитена «Пионерская» в Петербурге.

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