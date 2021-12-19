На Лесном установили еще 4 таблички жертвам большого террора

На Лесном установили еще 4 таблички жертвам большого террора
Дом № 61 по Лесному проспекту называли «Домом специалистов», потому что он был предназначен для советской элиты, появившейся в 1930-е годы: «красных» директоров, главных инженеров, начальников цехов, военных начальников, ученых. Фото: "Последний адрес" Сергей Струков

Фасад «Дома специалистов» уже был увешен 21 знаком. Теперь на нем появились еще четыре памятные таблички, посвященные жертвам большого террора.

На «Доме специалистов» в Выборгском районе , где в 1930-ом году жила элита Советского союза, появились еще четыре знака с именами жильцов. Они расположились на здании № 61 по Лесному проспекту. Об этом сообщили в фонде «Последний адрес».

Так, Владимир Дмитриев был расстрелян за участие в троцкистской диверсионно-вредительской организации. Ивана Сиваченко и Фридриха Шнейдера задержали за подрывную деятельность на заводе «Красная заря». Ефима Коварского — за шпионаж, подрыв государственной собственности и участие в контрреволюционной террористической организации. Всех их в разные годы посмертно реабилитировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция искала взрывчатки в школе в Василеостровском районе.

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