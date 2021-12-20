Участники массовой драки на Индустриальном набросились на прибывших полицейских

На Индустриальном проспекте среди ночи произошла массовая драка. Разнимать участников потасовки прибыла полиция.

О случившемся стало известно в ночь на понедельник, 20 декабря. Кадрами с места происшествия местные жители поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

После того, как на место прибыла полиция, дебоширы пытались устроить драку с правоохранителями, отметили в комментариях.

«Устроили драку вызвали копов и задрались с ними. У этих горе родителей еще и маленькие дети в машинах были. Я смотрела этот цирк минут 30. А их женщины орали так что у меня дома дети проснулись», — написала подписчица.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Ленсовета после драки на ножах погиб мужчина. Очевидец вызвал экстренные службы, сообщив, что водитель Hyundai Solaris в ходе конфликта достал нож и ударил ножом мужчину, а после скрылся.