На улице Ленсовета после драки на ножах погиб мужчина

В Московском районе полицейские проводят проверку после нанесения ножевых ранений двум мужчинам, один из которых погиб.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД. Инцидент произошел накануне в 22 часа на улице Ленсовета, 34. Очевидец вызвал экстренные службы, сообщив, что водитель Hyundai Solaris в ходе конфликта достал нож и ударил ножом мужчину, а после скрылся.

Со слов свидетеля произошедшего, из припаркованной иномарки вышли двое мужчин. Через некоторое время у водителя и неизвестного мужчины возник словесный конфликт. У автомобилиста при этом был нож. Перепалка продолжилась в магазине, из которого потом вышел раненный ножом пострадавший.

Прибывшая бригада скорой забрала двоих с ножевыми ранениями. Один из них скончался больнице, а второй находится в тяжелом состоянии.

Установлено, что иномарка принадлежит 26-летнему мужчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охранники бара на Рубинштейна не давали петербурженке попасть к себе домой.