При пожаре на проспекте Юрия Гагарина пострадал один человек

Утром 20 декабря в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:54 мск. На проспекте Юрия Гагарина, 36, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 07:00 мск.

В результате пожара пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по городу. Пострадавшую госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.