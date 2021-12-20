При пожаре на проспекте Юрия Гагарина пострадал один человек

При пожаре на проспекте Юрия Гагарина пострадал один человек
Женщина получила ожоги. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Утром 20 декабря в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:54 мск. На проспекте Юрия Гагарина, 36, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 07:00 мск.

В результате пожара пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по городу. Пострадавшую госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.

московский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При пожаре на проспекте Юрия Гагарина пострадал один человек
Спасатели потушили пожар на 120 «квадратах» в Кировском районе
Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции
В Киришском районе загорелся частный дом
«Аня сильно влюбилась»: что заставило кассиршу из Ачинска украсть 23 млн рублей
Вирусолог назвал сроки смерти при коронавирусе
В Перу зафиксированы четыре случая заражения штаммом «омикрон»
Посол России заявил, что Польша не повлияет на решение по запуску ...