Утром в Петербурге пробки достигли 7 баллов

Утром в понедельник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 20 декабря пробки оцениваются в 7 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте и Обводном канале. Постоять придется у Московского вокзала, у станции метро «Гостиный двор».

На севере города затруднено движение на проспекте Энгельса. Постоять придется на Свердловской набережной у Пискаревского проспекта.

Пробка образовалась на Московском и Пулковском шоссе, пробка на Народной улице от станции Нева до Володарского моста. По КАД не проехать от Парголово до Горелово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.