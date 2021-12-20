На Садовой нашли труп сварщика

В Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на Садовой улице, 123, происходит драка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили в отдельной двухкомнатной квартире труп с ссадиной.

Погибшему было 46 лет, он работал сварщиком в АО «Адмиралтейские верфи».

По подозрению задержан мужчина 1990 гожа рождения. По предварительной информации, подозреваемый, находясь в съемной квартир, в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадашим.