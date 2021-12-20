Школьница попала под колеса иномарки на проспекте Сизова

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 декабря на проспекте Сизова мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 13-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала в Петербурге.