Школьница попала под колеса иномарки на проспекте Сизова

Школьница попала под колеса иномарки на проспекте Сизова
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 декабря на проспекте Сизова мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 13-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала в Петербурге.

дтп приморский район школьница


 

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