В Ленобласти еще 358 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 358 человек заразились коронавирусом
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 358 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 97 798 случаев ковида. При этом выздоровели 79 301 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1958 случаев. На первом Москва — 2630 случаев. На третьем месте Московская область — 1935.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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