У мусоропровода в Петергофе нашли окровавленный труп

У мусоропровода в Петергофе нашли окровавленный труп
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Петродворцовом районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 декабря в Петергофе на улице Чебышевская, 14, у мусоропровода обнаружили труп, который был весь в крови.

Погибший оказался мужчина 1970 года рождения. На теле убитого нашли резаную рану в области шеи, множественные гематомы лица и головы.

По подозрению задержали безработного мужчину 1969 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадашим.

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