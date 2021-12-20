У мусоропровода в Петергофе нашли окровавленный труп

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Петродворцовом районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 декабря в Петергофе на улице Чебышевская, 14, у мусоропровода обнаружили труп, который был весь в крови.

Погибший оказался мужчина 1970 года рождения. На теле убитого нашли резаную рану в области шеи, множественные гематомы лица и головы.

По подозрению задержали безработного мужчину 1969 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадашим.