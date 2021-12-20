Некоторые пенсионеры в России смогут получить новую выплату в 2022 году

Некоторые пенсионеры в России смогут получить новую выплату в 2022 году
Российским пенсионерам напомнили условия начисления новой выплаты в 2022 году. Фото: pixabay

Граждан РФ, вышедших на пенсию по старым правилам и имеющих пенсионные накопления, в 2022 году ждет дополнительная денежная выплата.

На выплату могут рассчитывать мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, имеющие пенсионные накопления, сообщает портал Primpress.

В 2022 году данная категория россиян достигает официального пенсионного возраста, установленного в России.

Размер накопительной выплаты можно уточнить на портале Госуслуги.

Средний размер выплаты составит 2 613 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала следующего года долгожители Петербурга смогут получить единовременную выплату к юбилею. Пенсионеры, которым исполнилось 90 получат 15 тысяч рублей, 95 лет — 20 тысяч рублей, 100 лет и далее каждый год — 25 тысяч рублей.

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Некоторые пенсионеры в России смогут получить новую выплату в 2022 году
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