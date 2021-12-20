Законопроект о новогодних выплатах российским пенсионерам отправлен в Кабмин

На рассмотрении Кабинета министров России находится законопроект о новогодних выплатах пенсионерам. В случае принятия закона, пожилые россияне смогут получить надбавку к пенсии.

Ежегодная выплата 13-ой пенсии пенсионерам уже находится на рассмотрении в Кабинете министров РФ. Об этом сообщают «Известия».

В законопроекте речь идет о дополнительной пенсии пожилым россиянам в преддверии Нового года. Пока документ находится на рассмотрении, надбавку к пенсии получат только те, у кого дата выплат приходится на новогодние праздники.

Парламентарии считают, что дополнительная выплата пенсионерам необходима для компенсации инфляции, уровень которой достиг 8%. В случае принятия закона правительство должно будет выделить 786,2 млрд рублей. По мнению депутатов, такие деньги можно взять из Фонда национального благосостояния, который по объему достигает 16,4 триллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году российские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты.