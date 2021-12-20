В 2022 году колледжи Петербурга планируют выделить более тысячи бюджетных мест

В 2021 году в Северной столице открыли 800 бюджетных мест, а в 2022 планируют увеличить это количество еще более чем на 200 мест.

Количество бюджетных мест хотят увеличить по специальностям, которые связаны с информационными технологиями, машиностроением, транспортом и управлением в технических системах, легкой промышленностью и техносферной безопасностью. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на специалистов в области образования.

К 2024 году в Петербурге планируют построить колледж-трансформер на 3 тысячи мест в связи с ростом спроса на получение среднего профессионального образования. Председатель Совета воспитательной деятельности гимназии №271 Никита Шамис отмечает, что сейчас в колледжах обучают на многие профессии, которые в настоящее время очень востребованы.

Еще одним плюсом колледжей является то, что появляется возможность получать высшее образование на льготных условиях. По словам учителя истории СОШ №303 имени Фридриха Шиллера Альфреда Гринмириса, многие техникумы являются партнерами вузов.

Также студенты могут найти работу сразу же после колледжа. Учитель начальных классов ГБОУ Школа №312 Алина Павлова отмечает, что в колледжах практика составляет 70% от всей программы обучения. При этом средний балл поступления в колледжи повысился и может быть выше, чем в некоторых вузах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге с 20 декабря политехнический университет Петра Великого перешел на дистанционный формат обучения.