На Дворцовой площади зажглась елка

Раз-два-три! Елочка гори! На Дворцовой площади в Петербурге зажгли новогоднюю красавицу.

Журналист Gazeta.SPb.ru стал свидетелем того, как в центре Петербурга впервые включили елку. Это произошло в понедельник вечером, 20 декабря.

Жители Северной столицы собрались вокруг главного символа Нового года, чтобы своими глазами увидеть это «чудо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что власти Петербурга рассматривают несколько сценариев на новогодние каникулы в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», который осложняет эпидемиологическую обстановку в городе.