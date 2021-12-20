После пожара в Старом Петергофе нашли труп мужчины

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил кухню в трехкомнатной квартире.

Возгорание, случилось в понедельник, 20 декабря, по адресу: Старый Петербург улица Чебышевская, дом №3, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:04. К месту происшествия оперативно были направлены 12 спасателей на трех единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной квартире пожар случился на кухне площадью 10 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади шести «квадратов».

На месте пожара спасатели нашли бездыханное тело мужчины. В 22:48 пожар ликвидировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем.