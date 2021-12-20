В Петербурге открылся обсерватор для контактировавших с больными штаммом «омикрон»

В Петербурге открылся обсерватор для контактировавших с больными штаммом «омикрон»
Больных омикрон-штаммом петербуржцев поместят в специальный обсерватор. Фото: pexels

В Северной столице начал свою работу специальный обсерватор. Он задуман для тех, кто общался с больными штаммом «омикрон» коронавируса.

Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил губернатор Петербурга.

Специальный обсерватор для контактировавших с больными новым штаммом COVID-19 «омикрон» открылся на базе пансионата «Балтиец» и «Заря».

По словам градоначальника Северной столицы, новая вариация ковида гораздо более заразна, чем предыдущая. Штамм «Омикрон» значительно усложняет борьбу с распространением инфекции в городе на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 студентов из Китая легли в коронавирусный госпиталь «Ленэкспо». Молодых людей характеризуют как очень воспитанных и вежливых.

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