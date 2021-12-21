Университет Хопкинса: на утро 21 декабря в мире от коронавируса скончались более 5 млн человек

Университет Хопкинса: на утро 21 декабря в мире от коронавируса скончались более 5 млн человек
На утро 21 декабря в мире от коронавируса скончались более 5 млн человек. Фото: pexels.com

По последним данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе от коронавирусной инфекции по всему миру скончалось 5 360 119 человек.

Исследователи подвели новые итоги заболеваемости и смертности от COVID-19 по странам мира. По всему миру коронавирусом официально заболело 275 414 638 человек.

В России цифра смертности увеличилась до 292 331 жителя. При этом зарегистрирована болезнь у 10 064 290 человек. Страна занимает 5 место по летальным случаям среди 10 стран.

Больше всего умерших отмечается в США, где скончалось 807 924 человека, а заболело 51 092 026. На последнем месте стоит Иран с 131 124 умершими и 6 173 369 заболевшими. За США расположилась Бразилия, где 617 873 человек умерло от коронавируса и более 22 млн заболело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» показал фотографии нового штамма коронавируса «омикрон».

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