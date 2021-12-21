Центр «Вектор» показал фото штамма «омикрон»

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Фото сделаны на шестые сутки после инфицирования коронавирусом. Фото: сайт Роспотребнадзора

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал фотографии нового штамма коронавируса «омикрон»

На снимках запечатлены клетки человеческого организма на шестые сутки после заражения, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Для снимка клетки отделили от поверхности специальных флаконов, где их выращивали. Состояние клеток, зараженных новым штаммом, соответствует ситуации на вторые-третьи сутки после заражения другими вариантами COVID-19.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чтобы защититься от новой вариации коронавируса необходимо в 40 раз больше антител.

коронавирусная пандемия омикрон -штамм Центр «Вектор»


 

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Центр «Вектор» показал фото штамма «омикрон»
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