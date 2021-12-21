Итальянский вирусолог рассказал о количестве антител для защиты от омикрон-штамма 

Итальянский вирусолог рассказал о количестве антител для защиты от омикрон-штамма 
Новый вариант коронавируса усложнил из без того трудную ситуацию. Фото: unsplash

Чтобы защититься от новой вариации коронавируса необходимо в 40 раз больше антител.

Об этом сообщил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу в беседе с газетой Corriere della Sera.

Специалист думает, что двойная доза вакцина не сумеет создать полноценной защиты от омикрон-штама, ведь новый вариант COVID может обходить антитела, полученные как при вакцинации, так и после выздоровления от коронавируса.

Джорджо Палу заявил, что третий бустер и увеличение количества антител в 40 раз позволят укрепить иммунную систему и защитить организм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург скептически настроен к теории, что новый омикрон-штамм стал результатом намеренных действий человека.

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