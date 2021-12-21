Лазарева: перед Новым годом заманчивые предложения от известных брендов, — уловка

Лазарева: перед Новым годом заманчивые предложения от известных брендов, &#8212; уловка
Перед Новым годом заманчивые предложения от известных брендов, - уловка. Фото: pixabay

Заманчивые предложения, скидки, акции и распродажи перед Новым годом являются уловкой мошенников.

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что не стоит спешить вестись на скидки и акции, которые предлагают компании перед Новым годом в письмах. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Лазаревой, такие рассылки содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.

» Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — заявила Лазарева.

Отличить письма мошенников от настоящих обращений компаний практически невозможно. Мошенники предлагают приобрести дорогие товары по низкой цене. Количество товара, как правило, ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт по маркетингу и развитию продуктов рассказал, зачем магазины начинают распродажи намного раньше, и как петербуржцы могут сэкономить и не попасться на крючок маркетологов.

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