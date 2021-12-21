Пик похолодания пройден: в Петербурге ожидаются снег и -12 градусов во вторник

Пик похолодания пройден: в Петербурге ожидаются снег и -12 градусов во вторник
Зима в Петербурге продолжается. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 21 декабря, облаков в небе будет довольно много, местами пройдёт небольшой снег, а температурные показатели продолжат заметно отставать от нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, минувшей ночью минимальная температура воздуха в Северной столице опустилась до -16,1°, а по Ленобласти – ниже -30°.

«Таким образом, можно сказать, что пик этой холодной волны в регионе достигнут, и дальше температура воздуха, пусть неохотно, но будет постепенно повышаться», — написал синоптик в своем facebook.

В дневное время температура воздуха составит -10…-12 градусов, по области -9…-14°, местами до -15…-20°. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в городе очень высокая влажность, достигающая 87%.

михаил леус новости СПб погода


 

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